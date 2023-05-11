Общество

Ученые предупредили о вреде долгих разговоров по телефону

Ученые выяснили, что долгие разговоры по телефону вредят здоровью. К таким выводам пришли специалисты из Южного медицинского университета в Гуанчжоу, изучив данные более 212 тысяч людей в возрасте от 37 до 73 лет.

Ни у кого из них ранее не было выявлено проблем с артериальным давлением. Сравнив их данные с информацией о частоте использования мобильных телефонов, специалисты выяснили, что в течение 12 лет у 14 тысяч испытуемых развилась артериальная гипертензия. В целом у пользователей мобильных телефонов риск гипертонии был на 7% выше, чем у тех, кто их не использовал, пишет RuNews24.

Важную роль играла продолжительность разговоров. Если человек разговаривал по телефону больше 30 минут в неделю, вероятность возникновения гипертонии была на 12% выше, чем у участников, которые тратили на телефонные звонки меньше времени.

В тех случаях, когда разговоры длились более 6 часов, риск развития гипертонии повышался на 25%.