Общество

Организаторам конкурса красоты в Пскове хотят запретить номинацию «Миссис Бизнес»

ООО «Продюсерский центр "ОНИ ПРОФИ"» (Санкт-Петербург) подал иск к ООО «Королев Продакшн» по поводу использования товарного знака «Миссис Бизнес». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

По мнению основателя ООО «Королев Продакшн» Николая Королева, требования незаконны.

«С целью заработать легкие деньги ООО "Продюсерский центр "ОНИ ПРОФИ" в 2022 году получил регистрацию товарного знака "Миссис Бизнес" и намеренно пришел в Псков проводить мероприятия с одноименном названием, зная, что конкурс "Миссис Псков" проводится более 19 лет, и в рамках конкурса мы с 2016 года определяем победительницу в номинации "Миссис Бизнес Вумен". Претензия состоит в том, что мы используем словосочетание "Миссис Бизнес" в своих мероприятиях», - рассказал Николай Королев в беседе с корреспондентом ПЛН.

Он пояснил, что ООО «Продюсерский центр "ОНИ ПРОФИ"» действительно имеет право на товарный знак, но здесь возникает вопрос в связи с тем, что в Пскове его использовали задолго до регистрации в 2022 году.

Предварительное и судебное заседания были назначены на 11 мая, однако сегодня судебное заседание перенесли на 5 июля в связи с необходимостью внести комментирующие и уточняющие документы.

ООО «Продюсерский центр "ОНИ ПРОФИ"» просил суд:

Запретить использовать ООО «Королев Продакшн» товарный знак «Миссис Бизнес», включая его транслит на английский язык и любой иной иностранный язык в своей деятельности. Взыскать с ООО «Королев Продакшн» компенсацию в размере 150 000 рублей. Удалить товарный знак «Миссис Бизнес», включая его транслит на английский язык и любой иной иностранный язык, с сайта, соцсетей, печатных изданий, при условии, что данный сайт ответчику принадлежит, администратором доменного имени является ответчик. Удалить публикации про товарный знак «Миссис Бизнес», включая его транслит на английский язык и любой иной иностранный язык из печатного издания, принадлежащего ООО «Регион медиа».

Как отметил Николай Королев, ранее истец просил компенсацию в размере 2,5 млн рублей. Также, по его словам, требование удалить публикации про товарный знак из печатного издания, принадлежащего ООО «Регион медиа», на данный момент отозвано.

«Мы не считаем, что нарушаем законодательство, поскольку честно используем этот знак с 2016 года», - подчеркнул Николай Королев.