Общество

Семинар-практикум про соцпроекты профсоюза образования открылся в Пскове

Семинар-практикум «Социальные проекты общероссийского профсоюза образования для педагогов и профсоюзного актива. Теория и практика» открылся в большом зале Дома профсоюзов в Пскове. В мероприятии принимают участие более 80 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

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До открытия семинара Игорь Иванов провёл рабочую встречу с секретарём ЦК, руководителем департамента по связям с общественностью Общероссийского профсоюза народного образования и науки РФ Еленой Елшиной, руководителем учебного центра Общероссийского профсоюза образования Еленой Масленниковой, руководителем МОКЦ «Квантовый скачок» Александром Савушкиным, председателем Псковской областной организации профсоюза народного образования и науки РФ Натальей Горбачёвой.

«Коллеги высоко оценили совместную работу псковского областного совета профсоюзов с областной организацией профсоюза народного образования в вопросах укрепления системы социального партнёрства в рамках года педагога и наставника. Учитывая серьёзный подход к образовательному процессу и темы, которые сегодня в повестке, предложил коллегам принять участие в следующей стратегической сессии для руководителей членских организаций Псковского облсовпрофа», - добавил Игорь Иванов.