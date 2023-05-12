Общество

Председатель псковского ТОСа: С соседями лучше дружить и общаться

Как добиться активности от соседей и грамотно взаимодействовать с ними, объяснила председатель ТОС «Доставалова, 1» Алла Горшкова в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«С соседями лучше дружить и общаться. Например, лавочка и детская площадка. Нас объединила детская площадка. Нашлись такие же единомышленники, создали активную группу. Теперь устраиваем детские праздники. Пускай не все выходят, но соседи это видят. Положительный опыт дает свои плоды. Собрания в моем доме проводить очень трудно, но есть же общие моменты, которые могут людей связать. Вот нас объединяют дети», – объяснила Алла Горшкова.

Чтобы грамотно взаимодействовать с соседями и добиваться улучшения для своего дома, необходимо искать точки соприкосновения, считает она.