Общество

Дачникам объяснили, когда можно срывать плоды с соседских деревьев

Деревья не считаются собственностью дачника, если они посажены за забором, то есть на земле муниципалитета или общего пользования, поэтому по закону плоды с них могут срывать все желающие, напомнил депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Депутат отметил, что нередки ситуации, когда владельцы дачных участков «высаживают вишню или яблоню за забором, а впоследствии обижаются», что соседи срывают урожай, цитирует председателя Союза дачников РИА Новости.

«Давайте разбираться, кому принадлежит земля за забором вашей дачи. Эта территория может находиться в собственности муниципалитета или быть землей общего пользования (она принадлежит юрлицу — СНТ, и ей имеют право пользоваться все члены СНТ). Согласно закону, собственник не имеет права огораживать или препятствовать использованию этой земли. Получается, что даже если вы сами посадили вишню или малину за забором, то по закону любой желающий может рвать с деревьев ягоды, так как это уже не ваша земля», - пояснил Чаплин.

В законе также указано, что собственники индивидуальных жилых и садовых домов обязаны следить за прилегающей к забору территорией: получается, что земля за забором не принадлежит дачнику, но он должен следить в том числе за тем, чтобы там не было борщевика, сказал депутат.

При этом он отметил, что дачник может добиваться спила соседского дерева, если оно затеняет его участок.

«Согласно законодательству, если соседские деревья находятся слишком близко или затеняют ваш участок, то вы имеете полное право добиваться даже вырубки таких деревьев. В каждом субъекте РФ есть четкие нормативы, где прописано, на каком расстоянии до границ соседского участка можно сажать деревья. Во многих регионах установлено, что высокорослые деревья должны располагаться на расстоянии не менее четырех метров. В противном случае, вы можете обратиться в суд», - добавил Чаплин.