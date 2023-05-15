Общество

Откуда едут ингредиенты для блюд первого корейского стрит-фуд кафе в Пскове, рассказал управляющий

Откуда едут ингредиенты для блюд первого корейского стрит-фуд кафе «Чигун» в Пскове, рассказал его управляющий Евгений Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«80% продуктов можем заказать у российских поставщиков. Однако с псковскими поставщиками сложно работать, поскольку достаточно ограничен выбор продуктов – условные молоко, картошка, капуста. Поэтому сейчас работаем с крупными федеральными, но 20% необходимых ингредиентов - те специи, соусы, за счет которых блюдам придается аутентичность, – напрямую едут к нам из Китая, где расположены производства корейских продуктов», – отметил он.

Сложная логистика влияет и на стоимость продукта.

«Но несмотря на это, мы стараемся держать ценовую планку блюд, чтобы каждый мог себе позволить прийти и познакомиться с корейской кухней. Самое дорогое блюдо стоит 390 рублей - это суп том-ям, который готовится по всем канонам: на кокосовом молоке с грибами шиитаке, кальмарами, креветками и самой пастой том-ям, производитель которой считается одним из самых крупных и изготовителем качественной продукции Паназии», – добавил Евгений Васильев.