Общество

Обеспечить связью и Интернетом жителей небольших деревень предлагают депутаты Северо-Запада

Перечень предложений по обеспечению граждан качественной связью и Интернетом вне зависимости от места их проживания направили в Министерство цифрового развития законодатели Северо-Запада. Документ единогласно принят на конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России делегациями десяти регионов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Региональные законодатели сформулировали предложения по усовершенствованию проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» национальной программы «Цифровая экономика РФ», который должен стартовать в 2023 году.

Проект предусматривает мероприятия по обеспечению услугами сотовой связи населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек, однако перечень деревень и посёлков, где должны возводиться вышки сотовой связи, определяют не регионы, а федеральное министерство. Депутаты считают, что квоты количества населенных пунктов для регионов Северо-Запада должны быть увеличены, а порог численности населения для участия в программе снижен со 100 до 50 человек.

В ходе обсуждения инициативы Законодательного Собрания Республики Карелия спикер псковского парламента Александр Котов назвал её своевременной, но предложил коллегам обратить внимание на ещё два важных, по его мнению, аспекта. Первый касается применения дистанционного электронного голосования. «Надо как можно шире применять ДЭГ, потому что за ним будущее. И у людей, проживающих на сельских территориях, должна быть точно такая же возможность использовать ДЭГ, как и у жителей городов», - озвучил ещё один аргумент в пользу цифровизации малых населённых пунктов спикер.

Кроме того, Александр Котов выступил за предъявление дополнительных требований к операторам сотовой связи, понижающих мощность устанавливаемого ими оборудования из соображений экономии. «Вышки строим, средства бюджетные на эти цели тратим, а они устанавливают маломощное оборудование, не позволяющее обеспечить связью и устойчивым интернетом более чем на 1,5 км. Люди нам жалуются, что не получают устойчивого сигнала связи, поэтому требование к мощности оборудования необходимо учитывать», - озвучил предложение председатель Собрания.

Кроме того, в принятом ПАСЗР обращении региональные законодатели просят рассмотреть возможность обеспечения домохозяйств услугами высокоскоростного доступа к сети «Интернет» посредством волоконно-оптических линий связи, которые были проведены до социально значимых объектов населённых пунктов.