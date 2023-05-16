Общество

Совет по инвестициям под председательством губернатора поддержал 5 псковских предприятий

Совет по инвестициям под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова утвердил дополнительные меры поддержки функционирующих на территории региона предприятий. Заявки были рассмотрены в правительстве области во вторник, 16 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Поддержку в виде предоставления в аренду без торгов земельного участка получило ООО «Криогаз-Псков». На территории площадью более 70 тыс кв. метров компания планирует реализовать масштабный проект по изготовлению сжиженного природного газа (СПГ) производительностью 4 тонны в час и годовой эффективностью в 31 тыс тонн продукта. Общий объем инвестиций — более 3 млрд рублей. Порядка 90% продукции компании будет поставляться на заправки Санкт-Петербурга для обслуживания пассажирского транспорта и тяжелой техники.

Проект соответствует приоритетам, определенным в документах стратегического планирования Псковской области, и включен в государственную программу Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности».

Еще 4 предприятия получат поддержку правительства Псковской области в виде налоговых льгот.

На площадке Великолукского агропромышленного комплекса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется проект по созданию в регионе промышленного технопарка «Агрополис». Это технологическая площадка в 9 га, на которой будет создана необходимая для субъектов МСП инфраструктура для ведения промышленной и инновационной деятельности. К работе в технопарке приступили первые три резидента. Всего за счет субъектов МСП на объекте планируется создать порядка 90 рабочих мест.

Модернизация основного и вспомогательного производств в ближайшие 5 лет — в планах руководства псковского хлебокомбината. Реализация проекта позволит крупному поставщику хлебобулочных, бараночных и кондитерских изделий увеличить объемы производства, расширить ассортимент продукции и улучшить ее качество за счет приобретения высокотехнологичного автоматизированного оборудования. Бюджет проекта — 177 млн рублей.

Инвестиционный проект Псковского электромашиностроительного завода нацелен на увеличение выпуска электродвигателей и генераторов постоянного тока для железнодорожного транспорта и тяговых двигателей для привода электропоездов. Его реализация позволит укрепить позиции псковского производителя на российском и белорусском рынках, а также способствовать исполнению задач государственной программы импортозамещения. Объем инвестиций - 337 млн рублей.

Льготы по налогу на прибыль по решению инвестиционного совета получит также ООО «ВСГЦ», входящее в Великолукский агропромышленный холдинг.

Проект по введению в оборот 4-6-й очередей селекционно-генетического центра по свиноводству и созданию свиноводческого комплекса на 720 тыс товарных свиней, утвержденный еще в 2021 году, реализован: площадки созданы в Великолукском, Красногородском и Опочецком районах. Первые три очереди производства были запущены в Невельском районе.

В результате реализации проекта стоимостью более 8,5 млрд рублей местные репродукторы обеспечены племенными животными с хорошими генетическими данными, число рабочих мест на производстве увеличилось на 240 единиц, а предприятие вышло на 3-е место в стране по производству свиноводческой продукции.