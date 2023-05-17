Общество

Псковичам напомнили, какие меры поддержки оказывают в беззаявительном порядке

Более 43 тысяч услуг в беззаявительном режиме оказало отделение Социального фонда России по Псковской области жителям региона с начала 2023 года. Об этом в ходе прямого эфира в Центре управления регионом рассказала управляющий отделением Наталья Мельникова.

Наталья Мельникова пояснила, что проактивный формат оказания госуслуг предусматривает, что региональное Отделение Социального фонда оказывает услугу без фактического обращения гражданина.

«При получении какой-либо услуги фонда от человека не требуется подавать заявление или направлять в ведомство подтверждающие документы. Все необходимые сведения поступают в Социальный фонд из государственных информационных систем. С начала 2023 года региональным отделением оказано более 43 тысяч услуг в автоматическом режиме», - отметила Наталья Мельникова.

Многие услуги жителям региона сегодня оказываются по факту состоявшегося жизненного события. Именно так сейчас назначаются пенсии по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты инвалидам. С начала года беззаявительно назначено более 250 пенсий по инвалидности. Решение о назначении пенсии в беззаявительном формате Социальный фонд принимает по данным бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Информация об установленной инвалидности направляется органами МСЭ в реестр инвалидов, после чего отделение в течение 5 рабочих дней оформляет пенсию. Гражданину при этом направляется извещение о назначенной выплате в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте.

Помимо назначения пенсии, Социальный фонд в проактивном формате устанавливает гражданам с инвалидностью социальные пособия. Например, ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг.

Героям России и Героям Труда ЕДВ теперь также оформляется беззаявительно. Речь идет о Героях России или Героях Труда, звание которым присвоено с 1 января 2023 года.

Назначение федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД) до прожиточного минимума с 2022 года также производится в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии.

С января в Псковской области в беззаявительном порядке установлено 1357 ежемесячных денежных выплат инвалидам и детям-инвалидам, назначено 113 федеральных социальных доплат к пенсии.

Кроме того, в беззаявительном порядке гражданам при достижении 80-летнего возраста устанавливается выплата фиксированной части страховой пенсии в двойном размере.

Некоторые услуги семьям с детьми социальный фонд оказывает без заявлений. В этом году Социальный фонд проактивно открыл более 1 тысячи лицевых счетов со страховым номером (СНИЛС) для новорожденных. Родителям не нужно самостоятельно обращаться в фонд с заявлением. Сведения о счете направляются в личный кабинет мамы на портале Госуслуги сразу после того, как из реестра ЗАГС в систему СФР поступает информация о рождении ребенка.

С апреля 2020 года Социальный фонд оформляет материнский капитал без обращения со стороны родителей. С этого времени в таком формате в Псковской области было выдано более 9,5 тысяч сертификатов при рождении первого и второго ребенка, более 900 из них – в 2023 году. Сведения о появлении ребёнка, дающего право на материнский капитал, поступают в Социальный фонд из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные о том, что семье предоставлен сертификат, фиксируются в информационной системе Социального фонда и появляются в Личном кабинете лица, имеющего право на маткапитал, на сайте СФР или на портале Госуслуг.

По линии социального страхования также оказываются проактивные услуги. С начала 2023 года работающим жителям Псковской области проактивно оплачено более 39517 листков нетрудоспособности, 512 отпусков по беременности и родам и выплачено 285 единовременных пособий при рождении ребенка. Все пособия назначены на основе сведений, направляемых в отделение работодателями Псковской области и полученных в рамках межведомственного взаимодействия.