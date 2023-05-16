Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась на 3,6%

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Псковской области на 19-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 3,6% и составила 44,97 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 2758 случаев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости по области выше недельного эпидемического порога по совокупному населению на 2,4%. Недельный эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше – на 133,9%. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 52,6% – 1452 случая.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в девяти муниципальных образованиях: Опочецкий (79,44 на 10 тысяч населения), Усвятский (72,20), Красногородский (67,52), Палкинский (65,68), Невельский (60,51), Плюсский (56,59), Дновский (46,92) районы, Псков (68,40), Великие Луки (46,73).

В Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей выросла на 0,5% и составила 68,40 на 10 тысяч населения. Зарегистрировано 1430 случаев, что ниже недельного порогового уровня на 19,4%. Недельный эпидемический порог превышен в возрастной группе от 15 и старше на 42,7%, 41,03 на 10 тысяч населения, 709 случаев.

По результатам лабораторных исследований среди циркулирующих респираторных вирусов положительные пробы составили 0,4%. Вирусы гриппа не обнаружены. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии выявлены вирусы парагриппа – 40%, сезонные коронавирусы – 20%, метапневмовирусы – 20%, аденовирусы – 20%.

Количество больных с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, нуждающихся в стационарном лечении, осталось на уровне предыдущей недели (32 госпитализированных), 1,16% от количества заболевших.