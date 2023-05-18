Общество

«Гайд-парк»: Марина Борисенкова о работе над социальной средой проживания в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 мая. Гость студии — депутат Псковской городской Думы, председатель Псковского регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Марина Борисенкова.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о работе над социальной средой проживания в Пскове. Произошли ли позитивные изменения за годы реализации программы «Доступная среда»? Почему больше всего трудностей с доступной средой наблюдается в сфере жилья и благоустройства? Насколько общественный транспорт в Пскове приспособлен для маломобильных граждан?