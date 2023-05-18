Общество

Число автобусных рейсов из Пскова в Таллин увеличат с 12 июня

Число рейсов на маршруте Таллин — Псков — Таллин с одного до трёх в неделю увеличат с 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил перевозчик.

Фото: Baltic Shuttle

Из Таллина в Псков к вечернему рейсу в пятницу добавляются утренние рейсы в понедельник и среду. К субботнему рейсу из Пскова в Таллин добавляются дневные рейсы во вторник и четверг.

«Маршрут данного рейса проходит через Тарту, популярный санаторий Värska и Печоры. Расписание и способы покупки билетов на рейсы Baltic Shuttle описаны на сайте», - уточнили в компании.