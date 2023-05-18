Общество

«Единая Россия»: Ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов

Из 1530 школ, запланированных к капремонту, по 1525 объектам заключены контракты, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на федеральном штабе с Минпросвещения и регионами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Единой России».

Фото здесь и далее: пресс-служба партии «Единая Россия»

Из пяти школ, которые находятся в «жёлтой» зоне, две – в Кабардино-Балкарской Республике. По предписанию ФАС там отменены протоколы подведения итогов конкурса на проведение работ.

«По одному объекту в Астраханской области контракт приостановлен и выставлен на повторные торги, в Республике Алтай и Томской области контракты расторгнуты, планируется заключение новых», - пояснил Андрей Турчак.

Он также сообщил, что капремонт сегодня завершён уже в 1311 школах. Ещё 461 здание отремонтировано за счёт средств региональных бюджетов. С прошлого года остаётся один проблемный объект – Серовская школа-интернат в Свердловской области.

«Строительная готовность 90%, хотя ввод должен был состояться в прошлом году. Также в зону риска попала школа №42 в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области. Работы официально перенесены с прошлого года. Однако региональное финансирование на этот год не выделено. То есть субъект был вынужден вернуть средства федерального бюджета. Уверен, что Сергей Евгеньевич (Цивилёв, губернатор – ред.) подключится лично к решению этого вопроса», – подчеркнул Андрей Турчак.

В зоне риска по строительству школ – Еврейская автономная область, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Оренбургская области, Республики Коми и Марий Эл. В целом по стране в этом году должны быть сданы 415 новых школ на 280 тысяч мест.

«Пятилетняя программа строительства 1300 новых школ – это президентская инициатива и важнейшая часть Народной программы партии. Эти школы ждут люди. Необходимо вернуть работы в плановые рамки и вовремя сдать объекты. Сделать так, чтобы 1 сентября дети пошли в школу», – подчеркнул Андрей Турчак.

Он также обратил внимание на задержку строительства школы в селе Корнилово. Ввести здание в эксплуатацию должны были ещё в 2020 году, но сроки неоднократно переносились.

«Строительные работы активизировались только после смены губернатора. Сегодня готовность объекта – 75%. Губернатор делает всё, чтобы сдали школу к 1 сентября», - сказал Андрей Турчак.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что регионы, на прошлом совещании находившиеся в зоне риска, выровняли ситуацию. Это Дагестан, Хабаровский край, Омская, Новосибирская, Курганская, Кировская области, Кабардино-Балкарская Республика.

Тем не менее, отметил министр, в некоторых субъектах РФ остаются риски по срыву сроков завершения строительства как школ, так и детсадов. Они возможны в Иркутской, Калининградской и Оренбургской областях, Республике Коми и Еврейской автономии.

«В Иркутске в школе на улице Багратиона – высокие риски. Школа на 1550 мест на улице Ярославского и в посёлке Марково микрорайона Берёзовый – даже не начато строительство. В регионе предусмотрено строительство пяти детских садов и каждый из них имеет риск неввода. По Калининградской области высокие риски по 5 школам. В Оренбургской области мы также видим проблемы. Предусмотрено строительство 7 школ, при этом крайне высоки риски по трем объектам 2023 года и одному объекту 2024 года. По Коми предусмотрено строительство четырех объектов, высокие риски отмечаются по объекту на 825 мест», - отметил министр.

В «красной» зоне в Коми школа №3 в Сыктывкаре и школа в микрорайоне Емваль в Сыктывкаре. По одной из них строительная готовность 0%, по второй – 15%. На строительство школы №3 требуется дополнительное финансирование – 411 млн рублей, которые республика выделить не может.

Андрей Турчак назвал ситуацию со строительством школ в Коми «управленческим параличом».

«Деньги можно вернуть, объект можно убрать, а дети, куда пойдут учиться? Вы же не для отчёта, не для галочки это делаете. Не для того, чтобы из таблицы из "красной зоны" уйти в "зелёную". Сергей Сергеевич (Кравцов – ред.), просьба: собраться с участием наших представителей федерального штаба. Коллеги, передайте главе Республики, собирайте свою управленческую команду и приезжайте в Москву. Вместе с главой», – подчеркнул секретарь Генсовета.

Также вместе с Сергеем Кравцовым он проведет выездное совещание по капремонту и строительству школ в Калининградской области. Регион находится в «красной» зоне по 5 объектам. По двум проводятся проектные работы, три – должны быть сданы в этом году, но уже идёт нарушение сроков. Минпросвещения предложило области вернуть средства федерального бюджета по этим объектам.

«Нам не деньги нужны, нам нужны школы. Сергей Сергеевич (Кравцов – ред.), у меня есть предложение собрать всю команду, тех, кто по концессии работает, и в Калининградскую область сделать такой же визит, как в Дагестан. Губернатора предупредите, что у нас будет выезд по объектам», - сказал он.

В заключение секретарь Генсовета призвал глав регионов держать на личном контроле завершение работ по всем объектам.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

«Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отметил, что к концу этого года планируется привести в порядок почти 3,5 тысячи зданий школ по программе капремонта, а в период с 2019 по 2024 годы — построить 1300 новых школ. Большая часть обновлённых учебных заведений приходится на сельские территории.

Кроме того, в этом году работа начнётся и в новых регионах России, а с 2025 года федеральные средства на ремонт и обновление детсадов, школ, техникумов и колледжей будут выделяться на регулярной основе, чтобы не допускать ситуации, когда здания оказываются в запущенном состоянии.