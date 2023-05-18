Общество

Капитальный ремонт 10 школ стартовал в Псковской области

Капитальный ремонт 10 школ стартовал в Псковской области по программе модернизации, инициированной партией «Единая Россия». Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Во всех 10 школах Псковской области подрядчики приступили к капитальному ремонту по программе модернизации, инициированной партией "Единая Россия". В округе №9 в программе капремонта участвуют две школы – средняя общеобразовательная школа имени А. С. Пушкина в Пушкинских Горах (был там накануне, подрядчик в графике, нареканий к работе со стороны администрации школы и района нет) и средняя общеобразовательная школа №7 имени В. Н. Пушкарёва в Острове (здесь выполнено уже более 30% работ, подрядчик также в графике)», - рассказал Армен Мнацаканян.

По его словам, на совещании в режиме видео-конференц-связи под руководством первого вице-губернатора региона Веры Емельяновой с участием председателя комитета по образованию Андрея Ермакова представители каждой школы, входящей в программу ремонта, доложили о положении дел. «На данный момент рисков нет. Еще раз подчеркнули, что в этом сезоне все школы должны быть сданы к 1 сентября», - отметил Армен Мнацаканян.

«На всероссийском ВКС под председательством секретаря Генсовета "Единой России", сенатора от Псковской области Андрея Турчака и министра просвещения Сергея Кравцова отчитались о положении дел с ремонтами в нашей области по текущей ситуации. Со стороны партии за каждым объектом на нашей территории закреплены кураторы: депутаты областного Собрания по округам, наши коллеги из районных и местных Собраний. Планируем совместные с органами исполнительной власти контрольные выезды на объекты», - добавил он.