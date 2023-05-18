Общество

Коллектив осужденных из Псковской области стал победителем Всероссийского конкурса солдатской песни

Коллектив осужденных ИК-6 стал победителем Всероссийского конкурса солдатской песни «Медаль Сталинграда». В творческом состязании принимали участие сборные разных регионов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Конкурс прошел по инициативе УФСИН России по Волгоградской области в рамках выполнения указа президента РФ «О праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве». Среди осужденных мужчин – авторов солдатской песни равных не нашлось коллективу ИК-6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый Бор, Себежский район).

«В команде псковских талантов, отбывающих наказание в ИК-6, обязанности распределены четко: Александр Хрестин – автор стихов, красиво и трогательно которые исполнил Даниил Ревельский. Видеомонтаж музыкального клипа принадлежит Ивану Макарову. Подготовка конкурсной композиции проходила под руководством заместителя начальника ИК-6 Михаила Добронравова и начальника отдела по воспитательной работе с осужденными Алексея Иванова и в результате принесла нашему региону уверенную победу», - отметили в ведомстве.

Это не первый случай лидерства осужденных ИК-6 во всероссийских конкурсах. Так, по итогам 2022 года коллектив занял первое место в известном на всю страну конкурсе «Калина Красная», а два года подряд вокалист Даниил Ревельский выигрывал Дельфийский чемпионат среди лиц, отбывающих наказание.

«Наша задача – не просто привлечение осужденных к участию в творческих мероприятиях, но и сохранение и недопущение искажения фактов исторической памяти, уважения к подвигу наших предков, формирование патриотического сознания», - подчеркнул заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук.

Победителей поздравил и поблагодарил за активное участие начальник учреждения Сергей Орлов. Он вручил осужденным грамоты и отметил, что поощрения будут занесены в их личные дела.