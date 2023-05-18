Общество

Приметы ядовитых змей перечислил токсиколог

Некоторые змеи, обитающие в средней полосе России, могут представлять опасность для человека, предупредил врач-токсиколог, профессор, член-корреспондент РАЕН Михаил Кутушов.

«Что касается средней полосы России, опасной змеей является гадюка. Надо отличать ее от неядовитых ужа или полоза. У ядовитых змей голова всегда треугольная, между шеей и головой имеется перешеек, у ужей этого нет. Зрачки у ядовитых рептилий вертикальные, эллипсовидные, как у кошек, а у полозов и ужей – круглые. Ядовитая змея при укусе всегда оставляет две ранки, они расположены рядом и очень "болючие", вокруг них появляется покраснение, отек», – приводит слова Кутушова радио Sputnik.

По его словам, яд гадюки поражает свертывающую систему крови.

«Надо смотреть, куда укусила змея: в ногу – это достаточно легкий случай, рука – уже тяжелее, а укус ближе к шее и голове даже для взрослого человека является смертельно опасным. Для детей и пожилых людей любой укус опасен. Яд гадюки воздействует на свертывающую систему крови, повышает проницаемость сосудистой стенки с развитием отека, цитолиза и некроза пораженных тканей. Симптомы зависят от глубины укуса и количества яда. В частности, у человека могут появиться галлюцинации, одышка, головная боль, тошнота, рвота, слабость, потливость. В жаркое время года змеиный яд становится токсичнее», – отметил Кутушов.

Главное – вовремя оказать пострадавшему первую помощь и отвезти его в больницу, продолжил токсиколог.

«Если укушенная конечность обездвижена, яд всасывается медленно, и в первые 10-15 минут его можно отсосать. То есть нужно уложить или усадить пострадавшего, после чего несколько раз отсосать и сплюнуть яд из ранки. У человека, который это делает, не должно быть трещин на губах или на языке, иначе это будет опасно для него самого. Через 25-30 минут после укуса кровь отсасывать бессмысленно. Можно обработать место укуса йодом, приложить лед. Пациенту нужно давать много воды, так токсическое воздействие яда на организм будет менее выражено. После оказания первой помощи пострадавшего обязательно нужно отвезти в больницу», – заключил Кутушов.