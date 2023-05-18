Общество

Фотофакт: «Сказочный домик» в невельских Опухликах

«Сказочный домик» в деревне Опухлики Невельского района восхитил подписчика группы «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте». Снимки он разместил на стене сообщества.

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Сегодня побывали в сказочном месте. Данный сказочный домик находится в Опухликах. Советую там побывать. Как будто правда побывали в сказке. Мужчина делает все сам сам придумывает. Красота», - написал подписчик.

Напомним, деревня Опухлики расположена в 25 километрах от районного центра — города Невеля, в так называемом «озёрном крае» Псковской области на перешейке между озёрами Иван, состоящим из целой системы озёр Большой Иван, Малый Иван, а также озеро Каратай и озером Балаздынь, относящиеся к бассейну реки Ловать. Вокруг деревни расположен обширный сосновый бор, что создало возможность для строительства во времена СССР целого комплекса из санаториев, баз отдыха и детских лагерей.