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Единоутробного брата ищет женщина в Псковской области, с ним она виделась в день смерти матери

23.05.2023 18:27|ПсковКомментариев: 0

Юрия Кошелева 1975 года рождения ищет сводная сестра Надежда в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Ищу брата по маме. Видела его единственный раз в городе Покров Владимирской области», - указала она в своей заявке на сайте телепроекта.

Это было в 2001 году. В тот самый день их матери не стало.

«Юра, если ты меня помнишь, пожалуйста, отзовись. Все родные умерли. Я просто хочу общения», - написала она.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №2886889, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».  

Теги: #поиск людей #жди меня
Источник: Псковская Лента Новостей
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