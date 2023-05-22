Общество

Зампредседателя Псковского облсовпрофа отправился на семинар по оргработе в Казань

Заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний принимает участие в семинаре-совещании по вопросам организационной работы, который проходит в Казани с 22 по 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Семинар-совещание собрал специалистов и заведующих отделов организационной работы общероссийских, межрегиональных профсоюзов и территориальных объединений организаций профсоюзов со всех регионов страны.

«Организационная работа является основной в деятельности профсоюзов. Любые мероприятия, коллективные действия - это все вопросы оргработы. Поэтому для профсоюзов очень важно встречаться, повышать квалификацию и обмениваться опытом по защите прав работников предприятий и организаций любой формы собственности», - прокомментировал ход работы семинара-совещания заместитель Андрей Стегний.