Общество

Больницы на приграничных территориях обновляют в Псковской области

Мероприятия по реконструкции (строительству) четырех объектов здравоохранения, находящихся на приграничных территориях, реализуются в Псковской области. Софинансирование проектов идет за счёт средств федерального бюджета. Об этом председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила в своем Telegram-канале.

Как будет выглядеть Гдовская районная больница после реконструкции

Марина Гаращенко рассказала, что в начале мая она посетила Гдов и Печоры, где оценила темп и ход работ по реконструкции больничных комплексов.

По ее словам, в Гдове продолжаются демонтажные работы в главном корпусе больницы, уже выполнена часть работ по усилению стен, проводятся подготовительные работы под строительство нового поста скорой медицинской помощи. В Печорах на 90% выполнен демонтаж корпуса «Б», подрядчик вывозит мусор.

Как будет выглядеть Печорская районная больница после реконструкции

«Ожидаем, что в 2025 году в Гдове, Печорах, Пыталово и Себеже обновлённые больничные комплексы будут введены в эксплуатацию», - добавила Марина Гаращенко.

Напомним, также до 2024 года запланирована модернизация четырех школ в Себежском, Гдовском, Пыталовском и Печорском районах. На эти объекты планируется направить более 1,1 млрд рублей.