Общество

Троих братьев из Островского района разыскивают друзья детства

Троих братьев Васильевых – Сергея, Андрея и Анатолия – ищут в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Жили они когда-то в Островском районе и каждое лето приезжали к бабушке – в город Нижнекамск, проспект Химиков, 4. Также авторы заявки указали и номер квартиры – 90.

«О Сергее известно, что он родился в 1977 году. А разыскивают братьев их друзья из Нижнекамска в надежде узнать, как сложилась судьба парней», – добавили в пресс-службе телешоу.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1919861, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».