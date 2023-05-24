Общество

Последний звонок - 2023 в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Последний звонок прозвучал в школах Пскова 23 мая. По традиции один из важнейших дней в жизни старшеклассников отметили на общегородской площадке.

Праздник начался с торжественного молебна, который на Вечевой площади Кремля совершил духовник Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Антоний Рехлов. Там перед выпускниками выступили представители власти, духовенства, регионального комитета по образованию. Затем выпускники переместились на территорию сквера ПсковГУ, там для них организовали множество интерактивных площадок, развлекательную программу и дискотеку.

Подробнее о празднике - в фоторепортаже Вадима Боченкова.