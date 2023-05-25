Общество

Сироте из Острова предоставили квартиру после вмешательства судебных приставов

Сироте из Острова предоставили квартиру после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Благодаря принятым мерам судебных приставов, права сироты из города Острова были восстановлены. В начале апреля судебные приставы смогли добиться предоставления однокомнатной квартиры сироте с инвалидностью, которая с малолетней дочерью проживала у свекрови, пока не получила жильё.

«Судебный пристав-исполнитель решила навестить сироту и проверить, довольна ли она своим жильём. Девушка доброжелательно нас встретила, показала нам свою новую квартиру, в которой был сделан косметический ремонт. Она ещё не переехала, так как только собирается покупать мебель и создать уют для себя и шестилетней дочки. Гражданка поблагодарила приставов за исполненное решение суда и за человеческое отношение. Судебный пристав в свою очередь поблагодарила за радушный приём, пожелала уюта в новом жилье и передала гостинцы для девочки», - уточнили в пресс-службе.