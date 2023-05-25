Общество

Псковские приставы проведут прием граждан по вопросам взыскания алиментов

Судебные приставы проведут совместный приём граждан с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области по вопросам взыскания алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Приём граждан по вопросам взыскания алиментных платежей с участием врио начальника отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по г. Пскову и Псковскому району Татьяны Ивановой и уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой состоится 31 мая.

На приём могут обратиться взыскатели с вопросами по защите прав своих несовершеннолетних детей в части неисполнения обязанностей вторым родителем по выплате алиментов на содержание ребёнка.

Записаться на приём можно по телефону: 8(8112) 299-157 с 10:00 до 17:00 (понедельник-пятница), обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Приём состоится 31 мая с 14.00 до 16.00 по адресу: город Псков, улица Советская дом 20, кабинет 29.