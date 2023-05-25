Общество

Врач сравнил пользу окрошки на квасе, кефире и минералке

Окрошка на кефире — полезное для здоровья желудка блюдо, рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Он объяснил россиянам пользу окрошки на квасе, кефире и минералке.

«Выбор основы для окрошки — источник бесконечных споров. С точки зрения правильного питания каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Выбор нужно делать, опираясь на личный вкус и с учетом состояния здоровья», - цитирует врача «Лента.ру».

Квас — традиционная база для окрошки. Однако магазинные сорта напитка часто содержат избыток сахара, предупредил диетолог. У некоторых брендов калорийность превышена практически вдвое, за счет добавленного сахара. Свободный сахар — один из наиболее вредных продуктов в рационе. Он провоцирует развитие инсулинорезистентности, что ведет к развитию диабета II типа, способствует появлению лишнего веса и ожирения, вреден для зубов.

«Для максимальной пользы выбирайте для окрошки сорта кваса с минимальным содержанием сахара от проверенного производителя. Также используйте квас, приготовленный самостоятельно», - посоветовал диетолог.

Кефир — наиболее калорийный вариант для окрошки, источник насыщенных жиров. С другой стороны, это пробиотик — источник полезных лакто- и бифидобактерий, необходимых для полноценного обмена веществ и нормального пищеварения, пояснил собеседник «Ленты.ру». Кефир создает в кишечнике благоприятную среду, помогает максимально усвоить полезные вещества.

Минеральная вода — наименее калорийная основа для окрошки. Однако пузырьки в ее составе раздражают чувствительную слизистую оболочку желудка, могут вызвать вздутие живота и повышенное газообразование, рассказал Кабанов.

В интернете можно встретить рецепт окрошки на тане — кисломолочном напитке, популярном на Кавказе и в Средней Азии. Его часто разбавляют минеральной водой, что делает тан отличной основой для окрошки: с полезными кисломолочными бактериями, но менее жирный, чем цельный кефир, с приятным ярким вкусом.

«Выбирая тан в магазине, обращайте внимание на состав: цельное молоко должно стоять на первом месте. Наиболее полезен тан с сокращенным сроком годности: не более трех месяцев», — посоветовал диетолог.