Общество

Ответы на актуальные вопросы по ЕНС дадут налоговики на онлайн-вебинарах

Сотрудники УФНС России по Псковской области продолжают проведение информационно-обучающих семинаров и вебинаров, в рамках которых рассказывают налогоплательщикам нюансы Единого налогового счета (ЕНС), введенного с 1 января 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения УФНС России.

Так, ближайшие вебинары на тему ЕНС пройдут в конце мая – начале июня 2023 года. В рамках онлайн-встреч с налогоплательщиками налоговики расскажут об изменение порядка и сроков уплаты обязательных платежей и ответят на самые распространенные вопросы, возникающие в связи с введением единого налогового счета.

Подключиться к вебинарам можно:

29 мая 2023 года по ссылке;

1 июня 2023 года по ссылке.

Начало вебинаров в 11.00.

Напомним, налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно на сайте.