Общество

Участницы фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» побывали на предприятии

Участницы фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» побывали на великолукском предприятии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова и Никита Смит

«Яркий и насыщенный фото-день состоялся у финалисток фестиваля "Мисс и Миссис Великие Луки 2023"», - рассказали организаторы.

Финалистки побывали на новом предприятии Великих Лук — «Эко-Компаунд Групп», где сделали очень необычные фотокарточки.

«Пока участницы "Миссис" осваивали делопроизводство и офисную технику в open-space предприятия, финалистки категории "Мисс" отправились прямо на производство и сделали не менее колоритные фотографии», – добавили организаторы.