Минюст объявил иноагентом солиста «Би-2»

Министерство юстиции России 26 мая внесло в перечень иностранных агентов две организации и девять человек. Среди них Егор Бортник* — Лёва, лидер рок-группы «Би-2».
Также в реестр внесены:
- Ирина Аллеман*, ведущая «Популярной политики»;
- Владислав Иноземцев*, экономист;
- Сергей Чернышов*, директор Новосибирского открытого колледжа;
- Александра Архипова*, антрополог;
- Александр Габуев*, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии;
- Ольга Цуканова*, глава «Совета матерей и жен»;
- Магомед Гаджиев*, бывший депутат Госдумы от партии «Единая Россия».
Из организаций:
- «Общенародный союз возрождения России»**;
- «Совет матерей и жен»**.
* Признан Минюстом иноагентом
** Организация, выполняющая функции иноагента.