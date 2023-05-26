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Общество

Минюст объявил иноагентом солиста «Би-2»

26.05.2023 21:34|Псков

Министерство юстиции России 26 мая внесло в перечень иностранных агентов две организации и девять человек. Среди них Егор Бортник* — Лёва, лидер рок-группы «Би-2».

Также в реестр внесены:

  • Ирина Аллеман*, ведущая «Популярной политики»;
  • Владислав Иноземцев*, экономист;
  • Сергей Чернышов*, директор Новосибирского открытого колледжа;
  • Александра Архипова*, антрополог;
  • Александр Габуев*, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии;
  • Ольга Цуканова*, глава «Совета матерей и жен»;
  • Магомед Гаджиев*, бывший депутат Госдумы от партии «Единая Россия».

Из организаций:

  • «Общенародный союз возрождения России»**;
  • «Совет матерей и жен»**.

* Признан Минюстом иноагентом

** Организация, выполняющая функции иноагента.

Теги: #иноагент
Источник: Псковская Лента Новостей
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