Общество

Петербуржец отсудил 5 тысяч рублей за кефир с тараканом

Петербургский районный суд рассмотрел иск жителя города к молочному заводу в Ленобласти из-за кефира с тараканом.

Петербуржец в ноябре 2021 года купил две бутылки кефира. По его словам, в одной из них он нашел таракана, которого чуть не проглотил. Компания с этим не согласилась, заявив, что на производстве размещены сетки-уловители, сообщает FlashNord со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Суду пришлось допросить коллегу истца, который заявил, что тот в начале рабочего дня пьет кефир.

«Отпив из бутылки, Кузьмин привлек к себе внимание коллег тем, что в слух сообщил о том, что у него во рту находится что-то твердое. Все коллеги обратили внимание на Кузьмина, а тот извлек изо рта путем выплевывания на бумагу некий предмет, оказавшийся впоследствии насекомым, предположительно тараканом, не подававшим признаков жизни», — отметили в пресс-службе.

Химико-биологическая экспертиза показала, что состав кефира в бутылке совпадает с составом остатков кефира на насекомом.

Истец просил компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей и 92 рубля за две бутылки кефира. Суд взыскал с ЗАО «Племенной завод "Приневское"» 92 рубля за кефир и лишь 5 тысяч рублей морального вреда.