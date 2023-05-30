Общество

Два вида пельменей представлены на полках псковских магазинов «Деревня Соловьи»

Два вида пельменей представлены на полках фирменных магазинов «Деревня Соловьи» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото здесь и далее: «Деревня Соловьи»

«Самое универсальное блюдо (быстро и вкусно), конечно же, пельмени. В наших фирменных магазинах "Деревня Соловьи" представлены два вида», - отметил производитель.

В фирменных магазинах «Деревня Соловьи» можно приобрести:

пельмени «По-домашнему» (свинина/говядина),

пельмени «Мясные» (свинина).

«Мы считаем, что пельмени, заправленные сметаной производства ТМ "Деревня Соловьи", это идеальное сочетание. Приглашаем вас за покупками», - добавил производитель.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: