Общество

Ремонт Залитского Дома культуры продолжится в 2025 году

Ремонт Дома культуры на острове имени Залита продолжится в 2025 году. Об этом сообщили специалисты администрации Псковского района в комментариях к посту на странице главы региона Михаила Ведерникова.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Местная жительница поинтересовалась, когда продолжится ремонт Дома культуры (клуба) на острове имени Залита, и когда он вновь начнет работу.

«В 2021 году АНО "Возрождение" разработала проектно-сметную документацию для капитального ремонта Залитского ДК. Администрация Псковского района планирует подать заявку на капитальный ремонт Дома культуры на остров имени Залита на получение финансовых средств по национальному проекту "Культура" в текущем году. Предположительно реализация мероприятия возможна в 2025 году», - ответили в администрации муниципалитета.

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Напомним, в 2019 году в ходе рабочего выезда на Талабские острова губернатор отмечал, что ДК мог бы стать одним из центров притяжения.