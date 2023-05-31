Общество

Неделя приёмов граждан по вопросам материнства и детства пройдет в Псковской области

Ежегодная неделя приёмов граждан по вопросам материнства и детства пройдет в Псковской области. С 5 по 9 июня псковичи смогут обратиться в региональную общественную приёмную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и задать вопросы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского реготделения партии.

Фото: пресс-служба псковского реготделения партии «Единая Россия»

«Одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также Народной программы партии является забота о семье и детях. В Псковской области строятся новые школы, детские сады, стадионы и игровые площадки, создаются условия для всестороннего развития молодежи. Предусмотрены меры социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям. Успешная реализация всех этих и многих других мер невозможна без обратной связи с населением», - отметили в отделении.

К Международному Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, «Единая Россия» организует тематическую неделю приёмов граждан по вопросам материнства и детства на базе Псковской региональной общественной приемной председателя «Единой России» Д. А. Медведева.

5 июня с 10.00 до 12.00 прием проведет руководитель общественной приемной, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин; с 14.00 до 17.00 – депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьев.

6 июня с 10.00 до 13.00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального совета сторонников, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих, с 14.00 до 17.00 - депутат городской Думы Ольга Федорова.

7 июня с 10.00 до 13.00 прием проведут депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко; 14.00 до 17.00 – депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев.

9 июня с 14.00 до 17.00 прием проведет председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Задать вопросы можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева: (8112) 66-25-12.