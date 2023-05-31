Общество

Городской пляж Пскова готов к купальному сезону

Городской пляж Пскова готов к купальному сезону. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Водолазы обследовали дно акватории пляжа. Подрядчик рекультивировал песок, скосил траву и убрал мусор. Пляж оборудован раздевалками, скамейками, урнами, биотуалетами и контейнерами для отходов, установлены ограничительные буйки.

Все лето на пляже будет работать спасательный пост. Спасатели будут дежурить ежедневно с 10:00 до 22:00.

«Осталось пожелать псковичам хорошей летней погоды», - добавил глава города.