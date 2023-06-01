Общество

Внимание губернатора и его команды направлено на социальную сферу – Игорь Дитрих

Внимание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его команды направлено на социальную сферу. Так прокомментировал отчёт главы региона о работе правительства за 2022 год перед депутатами Псковского областного Собрания вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

«Оценка, конечно, положительная, позитивная. Ежегодно заслушиваем доклад губернатора и видим, что каждый год мы всё в Псковской области прибавляем, прибавляем и прибавляем. Как председатель социального комитета Псковского областного Собрания депутатов, не могу не отметить, что в бюджете у нас социальный блок самый крупный - внимание губернатора и его команды направлено на социальную сферу. Это и здравоохранение, школы, детсады, соцобеспечение и так далее. Мы осваиваем нацпроекты», – отметил Игорь Дитрих.

Он также добавил, что у населения региона могут оставаться вопросы к социальной сфере.

«Сейчас заложен фундамент, на который впоследствии легли бы все ответы, которые нам часто задают жители Псковской области. Ведется огромная работа по привлечению медицинских кадров. Но кадры никогда не привлечешь в разрушенную и старенькую больницу. Конечно, мы строим больницы, новые ФАПы. При той социальной поддержке, какую мы оказываем медицинским работникам, привлечь молодого специалиста в новые больницы, ФАПы будет намного проще», – заключил вице-спикер регионального парламента.