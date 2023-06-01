Общество

Госдума приняла закон об упрощенном трудоустройстве подростков

Госдума приняла закон «Единой России» об упрощенном трудоустройстве подростков. Он отменяет требование о получении согласия органов опеки подростками старше 14 лет при устройстве на работу, сообщает официальный Telegram-канал партии.

Для заключения трудового договора достаточно будет согласия одного из родителей или попечителя.

«Трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет осуществляться только с письменного согласия органа опеки или иного законного представительства. Также исключена статья, отменяющая обязательный медосмотр лиц, достигших 14 лет при заключении трудового договора, за счет средств работодателя», - отметила депутат от «Единой России» Екатерина Стенякина.

Комплекс мероприятий, предусмотренных законопроектом, включен в народную программу партии.