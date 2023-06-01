Общество

Праздник для детей устроили в детской областной больнице в Пскове

Разноцветные воздушные шары, раскраски, фломастеры и мороженое передали неравнодушные взрослые в отделения детской областной больницы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

«Особый колорит праздника создавали фигуры любимых детских героев: Крош, Нюша и Тигр, которые раздавали воздушные шары, шутили, веселились вместе с малышами. Тех детей, которые не смогли по состоянию здоровья выйти на общее поздравление в фойе отделения, герои и гости поздравили непосредственно в палатах. Медработники заранее готовились к визиту гостей и у всех родителей, чьи дети находятся в отделении, куда передали мороженое, спросили разрешение. Никто не отказался, чтоб их ребенок стал участником праздника. Улыбки на лицах, радостные детские крики от восхищения и нескрываемые эмоции счастья заполнили все пространство больничных помещений», - поделились в пресс-службе.