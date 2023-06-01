Общество

Вредные бактерии нашли в произведенной в Пскове куриной колбасе

Вредные бактерии обнаружили в пробах куриной колбасы, произведенной псковским предприятием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В мае Россельхознадзор в рамках государственного задания и пищевого мониторинга отобрал пробы варёной куриной колбасы, произведённых мясоперерабатывающим предприятием на территории Пскова.

По результатам лабораторных экспертиз было установлено, что исследуемые образцы колбасы не соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям сульфитредуцирующие клостридии и КМАФАнМ – выявлено превышение уровня содержания мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 5 раз.

Результаты лабораторных исследований разместили во ФГИС «Сирано», которая предназначена для раннего оповещения всех заинтересованных лиц и организаций при выявлении небезопасных подконтрольных грузов.

Сведения о выявленном нарушении направили в адрес производителя для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

«Сульфитредуцирующие клостридии широко распространены в природе, часто обнаруживаются в кишечнике человека и животных. Некоторые штаммы сульфитредуцирующих клостридий (в частности, Clostridium perfringens) могут вызвать у человека кишечные заболевания, характеризующиеся как пищевые токсикоинфекции, механизм действия которых обусловлен наличием у этих микроорганизмов энтеротоксинов (ядов). Передача возбудителей клостридиозов происходит через пищевые продукты. Опасные бактерии зачастую попадают в продукты питания при несоблюдении на перерабатывающих предприятиях ветеринарно-санитарных правил при их производстве и хранении. А если пищевые продукты еще упакованы под вакуумом, то создаются благоприятные условия для размножения сульфитредуцирующих клостридий, и в результате их размножения вырабатывается яд – энтеротоксин, способный вызвать кишечные инфекции», - рассказали в ведомстве.