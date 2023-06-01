Общество

Церемония вручения муниципальной премии «Золотые паруса» состоялась в Великих Луках

Торжественная церемония вручения муниципальной премии «Золотые паруса» состоялась в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Эта муниципальная награда присуждается обучающимся, проявившим выдающиеся способности в различных областях знаний, учебно-исследовательской деятельности, художественном и техническом творчестве, а также спорте в рамках муниципальной программы "Развитие образования, реализация молодежной политики, укрепление гражданского единства у городе Великие Луки"», - отметил он.

В этом году дипломами лауреата были отмечены:

- Полина Баркевич – выпускница гимназии имени С. В. Ковалевской;

- Максим Нестеров – обучающийся 8 класса школы № 6;

- Татьяна Маркушевская – выпускница школы № 7;

- София Игнатьева – обучающаяся 10 класса гимназии имени С.В. Ковалевской;

- Мария Калинина – выпускница школы № 13;

- Вероника Алексеева – выпускница школы № 2;

- Павел Бороздов – обучающийся 9 класса гимназии имени С.В. Ковалевской;

- Алина Савинова – выпускница лицея № 10;

- Марина Менькова – выпускница лицея № 10;

- Илья Журавлёв – выпускник лицея № 10.

«От всей души желаю лауреатам не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперёд к новым впечатляющим свершениям и победам! За вами – будущее нашего Отечества и родного города. Успехов вам, здоровья и уверенности в собственных силах! Пусть ваши золотые паруса будут всегда наполнены попутным ветром!» - добавил Николай Козловский.