Общество

Псковский детский фонд поздравил своих подопечных с праздником

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, Псковское областное отделение Российского детского фонда организовало праздник для воспитанников детских интернатных учреждений, детей из малообеспеченных семей, семей вынужденных переселенцев*, а также детей-инвалидов. На празднике собралось более 200 детей из Пскова и районов области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда.

Фото здесь и далее: пресс-службе регионального отделения Российского детского фонда

«Маленькие гости праздника с большим удовольствием посмотрели балет-спектакль "Золушка", который подготовили для них артисты образцового коллектива студии классического танца "Щелкунчик" имени Л. Изотовой. А затем ребята весело зажигали на дискотеке. Организовать развлекательную программу для подопечных Детского фонда удалось при поддержке Юрия Сорокина – председателя Детского фонда», - отметили в пресс-службе.

Завершилось мероприятие традиционным вручением сладких подарков. Они были сформированы силами волонтёров из сладостей, которые удалось собрать в рамках благотворительной акции «День защиты детей».

Но на этом развлекательная программа для воспитанников интернатных учреждений не закончилась. 50 ребят из Красногородской и Воронцовской коррекционных школ-интернатов, Пушкиногорской санаторной школы-интерната и Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке, отправились на праздничный обед. Там их также ждали сюрпризы: вручение индивидуальных подарков и воздушные шарики.

А в завершении праздника дети из интернатных учреждений отправились в игровую комнату, где каждый нашёл себе развлечение по душе.

«Весело и шумно отгремел главный праздник Детского фонда День защиты детей! От лица всех гостей праздника фонд благодарит всех, кто помог с организацией мероприятия, закупкой и формированием подарков! Вы стали частью большого праздника, который надолго останется в памяти ребят приятными воспоминаниями», - добавили в пресс-службе.

*праздник состоялся в рамках проекта «Чужих детей не бывает» при поддержке Фонда президентских грантов.