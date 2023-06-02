Общество

Кислица и багульник распустились в Полистовском заповеднике. ФОТО

Вахты, багульник, кислица и пушица распустились в Полистовском заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили сотрудники природоохранной зоны.

Фото здесь и далее: Маргарита Морозова / Полистовский заповедник

«С наступлением лета открыли сезон экскурсий в дикую природу! На маршруте Плавницкое болото можно полюбоваться цветением вахты, багульника, кислицы, пушицы», - рассказали в заповеднике.

Экскурсоводы отметили, что на тропах распустились еще не все цветы, поэтому гостей Полистовья пригласили записываться на маршруты, чтобы успеть полюбоваться заповедником в начале лета.