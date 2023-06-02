Общество

Поэтическая экскурсия прошла в Псковском музее-заповеднике

Всероссийская поэтическая лаборатория молодых поэтов, которая проходит в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, открылась в парадном зале Картинной галереи Псковского музея-заповедника 1 июня. В Псков прибыли 35 лучших поэтов со всей России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Участников из Санкт-Петербурга, Москвы, Курска, Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула приветствовали заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн и генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«На наших площадках всегда происходят неожиданные приятные вещи. И сегодняшнее событие – прямое тому подтверждение, – обратилась к участникам лаборатории Светлана Мельникова. – Я рада приветствовать вас в Пскове – удивительном месте. Надеюсь, что сегодняшняя творческая лаборатория останется в нашей памяти ярким событием».

Картинная галерея Псковского музея стала площадкой для апробирования нового формата – литературной экскурсии. Суть мероприятия заключалась в том, что участники выбирали понравившиеся картины и читали стихи собственного сочинения по сюжету живописных полотен. Далее сотрудники художественного отдела давали профессиональный комментарий выбранным картинам. Получился некий синтез искусств, который помог зрителям и самим поэтам понять лучше суть литературного творчества, добавили в музее.