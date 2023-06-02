Общество

Не свешивать ноги за борт лодки посоветовали псковичам в МЧС

Отдыхая на воде, следует соблюдать правила безопасности. Об этом напоминает ГУ МЧС России по Псковской области. Рекомендации размещены на официальном сайте ведомства.

«Наступление лета и теплых дней – это пора отдыха, когда реки и озера, расположенные на территории Псковской области, так и манят желающих отдохнуть или порыбачить. Однако летние дни для сотрудников МЧС – это время, когда увеличивается число несчастных случаев и других происшествий на воде», – отметили сотрудники управления.

Причины утопления могут быть различными: пренебрежение мерами безопасности на воде, плохое состояние здоровья рыбака или пловца, происшествие на маломерных судах и другие. Во избежание бед и опасных ситуаций на воде в МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Любой владелец лодки или катера должен помнить о своей безопасности. Перед тем, как отправиться на рыбалку, не стоит забывать сообщить близким о том, куда направляетесь и когда планируете вернуться.

Возьмите с собой мобильный телефон с заряженной батареей, по которому с вами всегда можно будет связаться, и вы сможете вызвать службы спасения (по телефону «112») в случае необходимости.

«Катаясь на лодке, как и на любом другом виде транспорта, надо быть очень внимательным. Не катайтесь на лодке в плохую, особенно ветреную погоду. В лодке не должно быть течи и большого количества воды на дне. Должен быть ковш или черпак для удаления воды. Не раскачивайте лодку, не увеличивайте крен, свешивая ноги за борт. Не прыгайте в воду из лодки – она может перевернуться. Избегайте встреч с быстродвижущимся водным транспортом», – добавили спасатели.

Кроме того, на пассажирах плавсредств всегда при любых обстоятельствах должен быть спасательный жилет.

Если есть проблемы со здоровьем, то рекомендуем иметь с собой необходимые лекарства.

Также в МЧС напомнили, что отдых на воде и употребление алкогольных напитков несовместимы.