Общество

В псковском отделении СФР обсудили совместные проекты с «Молодежным центром»

Отделение Социального фонда России по Псковской области обсудило будущие совместные проекты с региональным Отделением «Союза пенсионеров России» и псковским «Молодежным центром». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

Фото: пресс-служба ОСФР по Псковской области

В отделении Социального фонда России по Псковской области прошла встреча управляющего отделением Натальи Мельниковой с руководителем регионального отделения «Союза пенсионеров России» Еленой Косенковой и руководителем Псковского городского молодёжного центра Виктором Рулевым.

В ходе мероприятия состоялось торжественное подписание Соглашений о взаимном сотрудничестве с этими организациями.

По словам управляющего отделением Наталья Мельниковой у Социального фонда и «Союза пенсионеров России» общая цель - повысить качество жизни людей "серебряного возраста", создать условия для комфортного получения государственных услуг. Для этого с Союзом пенсионеров намечено много полезных мероприятий. Совместная работа будет включать информационные кампании и образовательные мероприятия о пенсионных правах, способах получения госуслуг по линии СФР, правилах назначения пенсий и пособий и других.

Кроме того, сотрудники ОСФР будут, как и прежде, содействовать Союзу пенсионеров в обучении людей «серебряного» возраста компьютерной грамотности. Особый акцент на таких занятиях будет сделан на функционале портала госуслуг и финансовой безопасности.

Региональное Отделение «Союза пенсионеров» также планирует активно участвовать в деятельности Центра общения старшего поколения в Невельском районе, созданного на базе ОСФР.

Предметом Соглашения с Молодежным центром является содействие развитию потенциала общественных инициатив членов Молодежного совета псковского Отделения Социального фонда, разработка и реализация совместных проектов.

Соглашение будет способствовать созданию условий, для активного участия молодых сотрудников в добровольческой деятельности.

Также в рамках соглашения предусматривается совместное проведение конференций, семинаров, «круглых столов» на которых сотрудники фонда смогут консультировать псковичей по основным вопросам деятельности фонда. Прежде всего, это касается информирования о цифровых сервисах, которые сегодня предоставляются Социальным фондом, о мерах поддержки семей с детьми, о проактивном оказании услуг СФР.