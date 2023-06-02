Общество

Восемь из десяти псковичей доверяют своим коллегам –опрос

Работа в команде подразумевает доверие: большинство доверяет компании-работодателю и своему непосредственному руководителю, больше всего же псковичи доверяют коллегам. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие постоянную работу, и руководители из города.

На работе псковичи меньше всего сомневаются в своих коллегах: доверие к тем, кто выполняет те же обязанности, испытывают в той или иной степени 8 из 10 горожан (82%). Компании-работодателю доверяют в общей сложности 76% псковичей, непосредственному руководителю — 66%. При этом начальники верят своим подчиненным заметно чаще, чем подчиненные — начальникам: в той или иной степени доверие к работникам своего подразделения испытывают 89% руководителей.

Компании и коллегам чаще всего доверяют опрошенные до 34 лет (75% и 84% соответственно), а своему руководителю — старшее поколение (73%). Меньше всего сомнений в компании, коллегах и начальнике — у респондентов с доходом свыше 80 тысяч руб. Доверять компании и своему руководителю больше свойственно женщинам, чем мужчинам.