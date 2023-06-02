Общество

Эксперты назвали количество псковичей, готовых ехать в отпуск в кредит

Только 3% псковичей собираются брать или уже взяли кредиты на летний отпуск. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведшие в мае соответствующий опрос. В нем приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения, которые готовятся отправиться в отпуск этим летом.

Взять кредит на летний отпуск планируют 3 из 100 псковичей (3%).

Причем чаще всего заем ради отдыха оформляют опрошенные старше 45 лет (8%). По их мнению, финансовые сложности не должны препятствовать отдыху: «Перемены положительно сказываются на качестве работы и отношении к жизни».

Однако большинство опрошенных (84%) против такого подхода: «Кто берёт кредит на отпуск?! Нет денег — сиди дома».

Противников «отпускных» кредитов больше среди мужчин, чем среди женщин (94% против 86% соответственно). Те, кто планирует провести отпуск за границей, чаще других отказываются влезать в долги ради отдыха (97%).