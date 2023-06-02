Общество

Назван способ есть фастфуд и худеть

Способ есть фастфуд и при этом худеть назвала диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве». Она подчеркнула, что сбросить вес без правильного питания возможно при урезании калоража, но пользы организму это не принесет.

«О том, что люди худеют на фастфуде и сладостях, известно давно. В советские годы девушки практиковали булочную диету и тоже худели. Продукта съедается ровно столько, чтобы не добрать привычных килокалорий. Весь секрет лишь в этом», — пояснила врач.

Соломатина рассказала, что в первые 90 дней похудения человек теряет много жидкости. Если он при этом занимается спортом, то часть жировых масс превратится в энергию и мыщцы станут объемнее. Это создаст эффект, что человек «тает на глазах».

Однако диета с картофелем фри и бургерами имеет негативные последствия. В частности, это может привести к гипертонии, отметила диетолог.

Как отмечает «Мослента», ранее диетолог Гинзбург перечислил сдерживающие старение продукты. Он рекомендовал добавлять овощи к каждому приему пищи, есть больше лесных ягод, рыбы, орехов, куркумы, имбиря, зеленого чая, бобовых и кисломолочных продуктов.