Общество

Где в Пскове жил Ленин и кто построил гостиницу «Санкт-Петербург», рассказал Борис Елкин

Глава Пскова Борис Елкин продолжает знакомить горожан и гостей областного центра с его историей. В воскресенье, 4 июня, муниципальный руководитель в своем телеграм-канале рассказал об одной из центральных улиц города.

«Улица Ленина, а в старину Архангельская начиналась за церковью Михаила Архангела в Городце, почему и получила свое название Архангельская, - написал глава Пскова. - На месте, где сейчас площадка с часами в конце 19-го века была построена гостиница Иоганна Гитца «Санкт-Петербург» с кондитерской в цоколе. А на месте Университетского сквера когда-то были постройки, в которых жили ремесленники».

Из сохранившихся зданий Борис Елкин выделил дом №8 – трехэтажный особняк Батова, который возводился как доходный. Внутри были оборудованы шикарные квартиры, которые сдавались состоятельным псковичам.

«Напротив — дом Викенгейзера (дом №5). Изначально он был 6-этажным. На двух верхних этажах размещались резервуары с водой для водопровода. А рядом — дом Чернова (дом №3), в котором в 1900 году снимал квартиру Владимир Ленин. Именно поэтому в прошлом веке улица и была названа его именем.

Еще один дом-красавец — Народный дом А.С. Пушкина, теперь — Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина. Он был построен в 1904 году на перекрестке Архангельской и Садовой (ныне улица Пушкина)», - заключил Борис Елкин.

Фото: telegram-канал Бориса Елкина