Общество

МЧС проведет командно-штабные учения в Псковской области

Командно-штабные учения пройдут в Псковской области 7 июня в целях определения уровня готовности органов управления и сил главного управления МЧС России по региону к применению по предназначению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках проведения тренировки отрабатывается вводная по ликвидации условной чрезвычайной ситуации. В главном управлении МЧС России по Псковской области будет осуществлена деятельность рабочей группы при постоянно действующем оперативном штабе.

Одновременно с этим в зоне условной ЧС развернется подвижный пункт управления (ППУ). Отсюда будет вестись координация работ по ликвидации ЧС. Здесь собирается вся информация по происшествию, восстанавливают силы спасатели и оказывается медицинская помощь пострадавшим, работает пресс-центр для представителей СМИ.

По итогу тренировки руководящий состав главного управления МЧС России по Псковской области заслушает должностных лиц, входящих в состав рабочей группы по обеспечению деятельности постоянно действующего оперативного штаба при КЧС и ОПБ Псковской области, и подведет итоги тренировки.