«Постскриптум»: Отчет губернатора, усиление мер безопасности и итоги «правительственной» проверки в Великих Луках. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 июня.
Основные темы, которые обсудили Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:
- Отчет за год и пятилетку – губернатор доложил о работе правительства за минувшие годы, парламентарии официально назначили дату выборов главы региона.
- Предупрежден - значит вооружен: в Псковской области усиливают меры безопасности.
- Про особую силу притяжения в Плюсском районе – очередная авария: тогда балконы, теперь потолок.
- Александр Сергеевич и его друзья: на Псковщине отметили предъюбилейный день рождения Александра Пушкина.
- «Покажите, что вы ее умеете работать — получайте дополнительные средства»: Итоги «правительственной» проверки в Великих Луках.
- Долгострой на Петровской, 4б вот-вот сдадут, для завершения реконструкции бывшего кинотеатра «Октябрь» снова нужны дополнительные деньги – некоторые итоги рабочего выезда губернатора по Пскову.
- Нужен ли Пскову парк современного искусства как легальное пространство для демонстрации художниками своих работ?
- А также комментарий политического обозревателя Александра Савенко.