Общество

Псковская область не получила федеральную субсидию на празднование 700-летия Гдова

Псковская область не получила федеральную субсидию на празднование 700-летия Гдова, мероприятие придется организовывать за счет регионального бюджета. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

«У нас в этом году 700 лет Гдову. Я, кстати, всех радиослушателей приглашаю. К этому празднику, честно и откровенно, мы подошли не готовыми. Не готовыми с точки зрения того, что не подали заявку в федерацию и не получили денег из федерального бюджета. То есть весь праздник делается за счет регионального бюджета. Может быть, он не будет таким, как хотелось бы, но мы стараемся из этой истории вытянуть максимум, сделать так, чтобы людям было красиво», - сказал Владимир Кузь.

По его словам, вина лежит, в частности, на предыдущем главе Гдовского района: «Предыдущий глава района просто не сделал этого. Если бы он подал заявку и продумал эту историю года на 3-4, мы бы получили федеральные деньги на празднование 700-летия Гдова, можно было бы и фасады домов сделать. С другим масштабом, с другим размахом, сделать все красиво. Но, к сожалению, сегодня мы работаем с тем, что есть».

Сегодня поддержку в организации праздника оказывает, в том числе, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.