Псковская область не получила федеральную субсидию на празднование 700-летия Гдова, мероприятие придется организовывать за счет регионального бюджета. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.
По его словам, вина лежит, в частности, на предыдущем главе Гдовского района: «Предыдущий глава района просто не сделал этого. Если бы он подал заявку и продумал эту историю года на 3-4, мы бы получили федеральные деньги на празднование 700-летия Гдова, можно было бы и фасады домов сделать. С другим масштабом, с другим размахом, сделать все красиво. Но, к сожалению, сегодня мы работаем с тем, что есть».
Сегодня поддержку в организации праздника оказывает, в том числе, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.